У неділю, 13 грудня, пройшли поєдинки 14 туру Ліги 1. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 14 тур

Ніцца – Ренн – 0:1

Гол: Ньянг, 28

Брест – Реймс – 2:1

Голи: Хонорат, 30, Муньє, 77 – Зенелі, 65

Нереалізований пенальті: Муньє, 36

Лор'ян – Нім – 3:0

Голи: Буагар, 2, Хамел, 29, Вісса, 90

Нант – Діжон – 1:1

Голи: Сімон, 24 (пен) – Конате, 54

Страсбур – Метц – 2:2

Голи: Сімакан, 66, Томассон, 78 – Бронн, 35 (пен), Нгетте, 70

Нереалізований пенальті: Бронн, 51

Лілль – Бордо – 2:1

Голи: Бамба, 17, Фонте, 45 – Башич, 29

Програму ігрового дня відкрили Ніцца та Ренн. Гол Ньянга став єдиним у матчі та приніс перемогу гостям, які піднялися на 8 місце таблиці. Ніцца на 12-й позиції. Брест мінімально обіграв Реймс та піднявся у топ-10, а Лор'ян розтрощив Нім та набрав важливі очки з точки зору боротьби за виживання.

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Нант з Діжоном та Страсбур з Метцом сильнішого не виявили – нічия 1:1 і 2:2 відповідно. Всі 4 команди залишилися в нижній частині турнірної таблиці.

Лілль обіграв Бордо і очолив Лігу 1 щонайменше до завершення матчу ПСЖ – Ліон. Перемогу "догам" принесли влучні удари Бамба (шикарний постріл від стійки) та Фонте, який забив після розіграшу кутового. Жирондинці відповіли лише одним голом зі стандарту.

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