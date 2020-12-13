Чемпионат Франции, 14 тур

Ницца – Ренн – 0:1

Гол: Ньянг, 28

Брест – Реймс – 2:1

Голы: Хонорат, 30, Мунье, 77 – Зенели, 65

Нереализованный пенальти: Мунье, 36

Лорьян – Ним – 3:0

Голы: Буагар, 2, Хамел, 29, Висса, 90

Нант – Дижон – 1:1

Голы: Симон, 24 (пен) – Конате, 54

Страсбур – Метц – 2:2

Голы: Симакан, 66, Томассон, 78 – Бронн, 35 (пен), Нгетте, 70

Нереализованный пенальти: Бронн, 51

Лилль – Бордо – начало в 18:00

Программу игрового дня открыли Ницца и Ренн. Гол Ньянга стал единственным в матче и принес победу гостям, которые поднялись на 8 место таблицы. Ницца на 12-й позиции. Брест минимально обыграл Реймс и поднялся в топ-10, а Лорьян разбил Ним и набрал важные очки с точки зрения борьбы за выживание.

Марсель удержал победу над Монако и поднялся на второе место – лидерство ПСЖ в большой опасности

Нант с Дижоном и Страсбур с Метцом сильнейшего не выявили – ничья 1:1 и 2:2 соответственно. Все 4 команды остались в нижней части турнирной таблицы.

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