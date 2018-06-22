Франція – Перу: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

Збірна Франції впевнено переграла Перу після глу Мбаппе у першому таймі, гарантувавши собі вихід в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Збірна Перу втратила шанси на вихід у плей-офф.

Матч Франція – Перу стартував о 18:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію можна було прочитати на Футбол 24. У цій групі вже зіграли між собою Данія та Австралія – конкуренти підопічних Дідьє Дешама та Рікардо Гареки розписали нічию 1:1.

Франція – Перу – відео гола

Франція: Льоріс, Ернандес, Умтіті, Варан, Павар, Погба, Канте, Матюїді, Грізманн, Мбаппе, Жиру

Перу: Гальєсе, Трауко, Рамос, Родрігес, Адвінкула, Йотун, Санчес, Флорес, Куева, Карільйо, Геррейро

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