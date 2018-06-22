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Франция – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

21 июня 18:05 531 Читати українською
Франция – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Франция – Перу: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Сборная Франции уверенно переиграла Перу после иглу Мбаппе в первом тайме, гарантировав себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Сборная Перу потеряла шансы на выход в плей-офф.

Матч Франция – Перу стартовал в 18:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию можно было прочитать на Футбол 24. В этой группе уже сыграли между собой Дания и Австралия – конкуренты подопечных Дидье Дешама и Рикардо Гареки расписали ничью 1:1.

Франция – Перу – видео гола

Франция: Льорис, Эрнандес, Умтити, Варан, Павар, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру

Перу: Гальесе, Трауко, Рамос, Родригес, Адвинкула, Йотун, Санчес, Флорес, Куэва, Карильо, Геррейро

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Франция - Перу: Четверг 21 июня 2018

Франция
Матч окончен
1 : 0
Перу
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