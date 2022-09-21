Форвард ПСЖ уже двічі бойкотував комерційні фотосесії у національній команді. Федерації футболу Франції (FFF) тимчасово вдалося владнати це питання, пообіцявши переглянути умови після ЧС-2022.

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Якщо ж Кіліан отримає підтримку інших гравців, то FFF ризикує отримати серйозні фінансові втрати. Адже більшість спонсорів підписують контракти не через бренд збірної, а заради можливості використовувати футболістів у рекламних кампаніях. Один з офіційних партнерів FFF вже натякнув, що без іміджевих прав гравців, у збірних буде вкрай мало шансів отримати спонсорські кошти. Йдеться про мережу ресторанів швидкого харчування KFC, повідомляє L'Équipe.

"Питання між Кіліаном Мбаппе та FFF нас не стосується. Спроби змінити угоду про іміджеві права для гравців – це істерика криза молодості. Ми заплатили за цілком зрозумілі речі. Якщо знадобиться, будемо відстоювати свої права. Боюсь, настане кінець фінансування федерацій і ліг приватними компаніями, якщо гравці більше не захочуть підписувати контракти", – заявив Ален Бераль, який представляє компанію KFC у Франції.

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