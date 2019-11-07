Франція оголосила заявку на матчі проти Молдови та Албанії

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив список гравців, які викликані на листопадові матчі відбіркового турніру до Євро-2020.

Тренерський штаб збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом оголосив список з 23 футболістів, які будуть викликані на матчі відбору Євро-2020 проти команд Молдови та Албанії.

Мбаппе: Я готовий померти за Дешама

Воротарі: Альфонс Ареола (Реал), Стів Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Лео Дюбуа (Ліон), Люка Дінь (Евертон), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Курт Зума (Челсі, Англія), Бенжамен Менді (Манчестер Сіті).

Півзахисники: Блез Матюйді (Ювентус), Мусса Сіссоко, Тангі Ндомбеле (обидва – Тоттенхем), Корентен Толіссо (Баварія), Н'Голо Канте (Челсі).

Нападники: Віссам Бен-Єддер (Монако), Олів'є Жиру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кінгслі Коман (Баварія), Жонатан Іконе (Лілль), Тома Лемар (Атлетико), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Набіль Фекір (Бетіс).

Нагадаємо, Франція разом з Туреччиною очолює групу Н, набравши 19 очок, замикають турнірну таблицю з трьома пунктами Андорра та Молдова.