Мбаппе: Я готовий померти за Дешама

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе зізнався, що готовий виходити на поле у формі збірної Франції навіть коли перебуває не в найкращих фізичних кондиціях.

"Дешам викликав мене до збірної навіть тоді, коли я не грав за клуб. Важко передати, наскільки це важливо для гравця. Це сигнал, дуже чіткий сигнал. Така підтримка варта всіх грошей світу.

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Я знаю, що тренер вірить в мене. Після такого вчинку я зрозумів, що готовий померти за нього на полі. За нього я готовий виходити на поле у будь-якому стані. Якби він сказав мені зіграти в воротах – я б зіграв", – цитує Мбаппе goal.com.

Нагадаємо, Мбаппе нещодавно покинув табір збірної Франції – Дешам переконаний, що 20-річний форвард ще не готовий проводити матчі за збірну Франції після відновлення від пошкодження.

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