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Франция объявила заявку на матчи против Молдовы и Албании

16:55 29 Читати українською
Франция объявила заявку на матчи против Молдовы и Албании
Дидье Дешам / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, вызванных на ноябрьские матчи отборочного турнира к Евро-2020.

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список из 23 футболистов, которые будут вызваны на матчи отбора Евро-2020 против команд Молдовы и Албании.

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Вратари: Альфонс Ареола (Реал), Стив Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лилль).

Защитники: Лео Дюбуа (Лион), Люка Динь (Эвертон), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Зума (Челси, Англия), Бенжамен Менди (Манчестер Сити).

Полузащитники: Блез Матюиди (Ювентус), Мусса Сиссоко, Танги Ндомбеле (оба – Тоттенхэм), Корентен Толиссо (Бавария), Н’Голо Канте (Челси).

Нападающие: Виссам Бен-Еддер (Монако), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Кингсли Коман (Бавария), Жонатан Иконе (Лилль), Тома Лемар (Атлетико), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Набиль Фекир (Бетис).

Напомним, Франция вместе с Турцией возглавляет группу Н, набрав 19 очков, замыкает турнирную таблицу с тремя пунктами Андорра и Молдова.

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Евро-2020 Франция Франция Дидье Дешам Дидье Дешам
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