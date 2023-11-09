Франція оголосила заявку на матчі кваліфікації до Євро-2024 – Дешам запросив 17-річного дебютанта з ПСЖ
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам визначився із заявкою на наступні матчі "Ле бльо" у кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.
До розташування збірної Франції отримали виклик 23 гравці, повідомляє твіттер Equipe de France. Відзначимо, що вперше до "Ле бльо" запросили 17-річного хавбека ПСЖ Воррена Заїра-Емері.
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Воротарі: Ареола, Меньян, Самба.
Захисники: Клос, Люка Ернандес, Тео Ернандес, Конате, Кунде, Саліба, Тодібо, Упамекано.
Хавбеки: Камавінга, Юссуф Фофана, Бубакар Камара, Рабйо, Заїр-Емері.
Нападники: Коман, Дембеле, Жиру, Грізманн, Коло Муані, Мбаппе, Тюрам.
До слова, Франція проведе ще два поєдинки у кваліфікації до Євро-2024 – проти Гібралтара (18 листопада, початок о 21:45) та Греції (21 листопада, початок о 21:45). Команда Дідьє Дешама вже гарантувала собі поїздку в Німеччину, достроково вийшовши у фінальну стадію чемпіонату Європи.