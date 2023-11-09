Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с заявкой на следующие матчи "Ле блё" в квалификации к чемпионату Европы-2024.

В расположение сборной Франции получили вызов 23 игрока, сообщает твиттер Equipe de France. Отметим, что впервые в "Ле блё" пригласили 17-летнего хавбека ПСЖ Уоррен Заир-Эмери.

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Вратари: Ареола, Меньян, Самба.

Защитники: Клос, Люка Эрнандес, Тео Эрнандес, Конате, Кунде, Салиба, Тодибо, Упамекано.

Хавбеки: Камавинга, Юссуф Фофана, Бубакар Камара, Рабьо, Заир-Эмери.

Нападающие: Коман, Дембеле, Жиру, Гризманн, Коло Муани, Мбаппе, Тюрам.

К слову, Франция проведет еще два поединка в квалификации к Евро-2024 – против Гибралтара (18 ноября, начало в 21:45) и Греции (21 ноября, начало в 21:45).

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