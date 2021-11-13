Франція – Казахстан: стартові склади на матч відбору до ЧС-2022
21:05 - Читать на русском
Франція в рамках кваліфікації до катарського Мундіалю приймає Казахстан. Стартові склади на матч – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 9-го туру відбору до ЧС-2022 розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 2". В разі перемоги підопічні Дідьє Дешама оформлять вихід на Мундіаль з першого місця в групі D.
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Стартові склади
Франція:
Казахстан:
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