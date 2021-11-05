Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оприлюднив перелік виконавців, які можуть зіграти у вирішальних матчах кваліфікації до Мундіалю в Катарі.

Тренерський штаб "триколірних" викликав до лав національної команди 23-х гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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До списку не потрапив Олів'є Жиру. Нападник Мілана був основним вибором Дешама на позицію центрфорварда до повернення у збірну перед Євро-2020 Каріма Бензема. Натомість знову в переліку опинилися брати Ернандеси.

Воротарі: Костіль, Льоріс, Ареола

Захисники: Дінь, Дюбуа, Люка Ернандес, Павар, Упамекано, Тео Ернандес, Кімпембе, Кунде, Зума

Півзахисники: Гендузі, Погба, Рабйо, Тчуамені, Канте

Нападники: Бен-Єддер, Бензема, Діабі, Грізманн, Мбаппе, Коман

У листопаді збірна Франції проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2022 – проти Казахстану (13 листопада) та Фінляндії (16 листопада). У групі D кваліфікації лідирують "триколірні" (12 очок), далі йдуть українці (9 пунктів) та фіни (8 балів).