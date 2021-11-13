Франция в рамках квалификации к катарскому Мундиалю принимает Казахстан. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 9-го тура отбора в ЧМ-2022 начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт по каналу "Футбол 2". В случае победы подопечные Дидье Дешама оформят выход на Мундиаль с первого места в группе D.

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Стартовые составы

Франция:

Казахстан:

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