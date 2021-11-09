Хавбек Манчестер Юнайтед отримав пошкодження на одному з перших тренувань у національній команді. Через нього Погба змушений пропустити листопадові матчі, повідомляє RMС Sport.

Погба зазнав пошкодження на тренуванні збірної Франції – камери зафіксували крик зірки МЮ

За інформацією джерела, у Поля травма квадрицепса. У розташування команди Дідьє Дешама вже прибув півзахисник Роми Жордан Верету, який і замінив Погба у заявці чинних чемпіонів світу.

До слова, Франція вже 13 листопада може гарантувати собі пряму путівку на ЧС-2022, якщо на власному полі обіграє Казахстан. Відтак, гра завершального туру кваліфікації проти Фінляндії (16 листопада) може перетворитися для "Ле бльо" на формальність.

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