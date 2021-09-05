"Потрібно вірити і успіх прийде як винагорода за класну роботу. Єдине прикро, що знову верхова дуель, програна в центральній зоні, і дуже легко нападник продавив пару центральних захисників, які дозволили забити французам. А так в цілому грамотна гра в обороні, чітка підстраховка, насичення гравцями простору між лініями, чим і нівелювали атаки суперника.

Легенда збірної Франції пояснив, що дозволило команді Дешама врятувати нічию у матчі з Україною

У першому таймі ідеальна гра, забитий гол Шапаренка, хороший потенціал показала збірна. У другому практично гольових моментів не створили, але постійно тримали французів в напрузі. А десь і нам щастило, особливо в моменті, коли Діабі потрапив м'ячем у стійку.

З топовими командами "синьо-жовті" грають більш зібрано і відповідально в кожному епізоді, краще виходять як командні, так і індивідуальні дії. Чому вдаються матчі з більш сильними суперниками, ніж з командами на порядок нижче? Напевно, вся справа в психології гравців.

Чому французи грали в "стоячий" футбол і не виглядали топовою командою? Збірна України грала в п'ять захисників, а часто і в шість, коли Ярмоленко глибоко опускався. Таким чином, закривали всі зони і простір, не даючи супернику прориватися між лініями. І французам доводилося катати м'яч поперек поля, без руху і без швидкостей, а це дуже важливий елемент у футболі. Вони грали так, як дозволяла наша збірна. Гості доходили до подвійної лінії оборони, а далі не знали, що робити. І в цьому заслуга підопічних Петракова.

Ключовий моменту матчу стався наприкінці першого тайму, коли Пятов потягнув удар. Тут же пройшла швидка контратака, яка завершилася блискучим ударом Шапаренка в "дев'ятку". Вийшов гол-красень. Якщо б французи забили нам м'яч "у роздягальню", і рахунок би став 0:1, то важко сказати, як склалася б гра. Нам довелося б йти вперед, розкриватися, відкривати зони, і дати можливість супернику грати на швидкостях. Думаю, завдання ускладнилося б. А так склалося все на краще. Зіграли злагоджено, дисципліновано і заслужили тільки похвали. Прикро, що не грали три дні тому так з Казахстаном і втратили золоті очки. Але ще нічого не втрачено, з'явилися шанси на вдалий фініш групового етапу", – сказав Близнюк у коментарі Ua-football.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна України на власному полі не змогла втримати перемогу на французами, розписавши бойову нічию (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок, "трикольорові" з 9 балами йдуть першими.

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