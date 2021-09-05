"Перший тайм у виконанні французької команди був дуже тривожним, оскільки з точки зору захисту вони були дуже крихкими і робили багато помилок. Крім того, часто і легко дозволяли українцям створювати небезпеку біля воріт Льоріса.

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Що стосується атаки, то вона була абсолютно неефективною, тому що не могла діяти по всій ширині поля, грати різноманітно. Варіант з Антуаном Грізманном, Антоні Марсьялем і Кінгслі Команом попереду мало що дав, і став якимось трудомістким.

Що дозволило збірної Франції вийти сухою з води після перерви, так це її півзахист. У цьому і вся різниця. У другому таймі півзахист компенсував серйозні недоліки команди у захисті", – цитує Лізаразю Maxifoot.fr.

Нагадаємо, у матчі 5-го туру відбору на ЧС-2022 збірна Франції на виїзді врятувала нічию з українцями (1:1). Як наслідок, у турнірній таблиці групи D "трикольорові" з 9 балами йдуть першими, "синьо-жовті" розмістились на третій сходинці, набравши 5 очок.

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