"Нужно верить и успех придет как вознаграждение за классную работу. Единственное жаль, что снова верховая дуэль, проигранная в центральной зоне, и очень легко нападающий продавил пару центральных защитников, которые позволили забить французам. А так в целом грамотная игра в обороне, четкая подстраховка, насыщение игроками пространства между линиями, чем и нивелировали атаки соперника.

Легенда сборной Франции объяснил, что позволило команде Дешама спасти ничью в матче с Украиной

В первом тайме идеальная игра, забитый гол Шапаренко, хороший потенциал показала сборная. Во втором практически голевых моментов не создали, но постоянно держали французов в напряжении. А где-то и нам везло, особенно в момент, когда Диаби попал мячом в штангу.

С топовыми командами "сине-желтые" играют более собранно и ответственно в каждом эпизоде, лучше получаются как командные, так и индивидуальные действия. Почему удаются матчи с более сильными соперниками, чем с командами на порядок ниже? Наверное, все дело в психологии игроков.

Почему французы играли в "стоячий" футбол и не выглядели топовой командой? Сборная Украины играла в пять защитников, а часто и в шесть, когда Ярмоленко глубоко опускался. Таким образом, закрывали все зоны и пространство, не давая сопернику прорываться между линиями. И французам приходилось катать мяч поперек поля, без движения и без скоростей, а это очень важный элемент в футболе. Они играли так, как позволяла наша сборная. Гости доходили к двойной линии обороны, а дальше не знали, что делать. И в этом заслуга подопечных Петракова.

Ключевой момент матча произошел в конце первого тайма, когда Пятов потянул удар. Здесь же прошла быстрая контратака, которая завершилась блестящим ударом Шапаренко в "девятку". Вышел гол-красавец. Если бы французы забили нам мяч "в раздевалку", и счет бы стал 0:1, то трудно сказать, как сложилась бы игра. Нам пришлось бы идти вперед, раскрываться, открывать зоны, и дать возможность сопернику играть на скоростях. Думаю, задача усложнилась бы. А так сложилось все к лучшему. Сыграли слаженно, дисциплинированно и заслужили только похвалы. Жаль, что не играли три дня назад так с Казахстаном и потеряли золотые очки. Но еще ничего не потеряно, появились шансы на удачный финиш группового этапа", – сказал Близнюк в комментарии Ua-football.

Напомним, в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины на своем поле не смогла удержать победу на французами, расписав боевую ничью (1:1). Как следствие, в турнирной таблице группы D "сине-желтые" разместились на третьей строчке, набрав 5 очков, "трехцветные" с 9 баллами идут первыми.

Украина расписала ничью с Францией: интересная трансформация сборной, мастер-класс от Петракова и звёздный час Шапаренко