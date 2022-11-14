Заявка збірної Франції на Мундіаль в Катарі нарешті сформована повністю.

Головний тренер "Ле бльо" Дідьє Дешам вирішив додати нападника Борусії М Маркуса Тюрама, інформує L'Équipe.

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Раніше французи оголосили список з 25 гравців і залишили одне вакантне місце. Воно дісталось 25-річному Тюраму, який проводить дуже потужний клубний сезон. У нинішній кампанії нападник Борусії зіграв 17 матчів, оформивши 13 голів та 4 асисти. За національну збірну Франції син Ліліана Тюрама має 4 гри і поки без результативних дій.

Нагадаємо, команда Дешама потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

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