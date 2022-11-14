Главный тренер "Ле бле" Дидье Дешам решил добавить нападающего Боруссии М Маркуса Тюрама, информирует L'Équipe.

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Ранее французы объявили список из 25 игроков и оставили одно вакантное место. Оно досталось 25-летнему Тюраму, проводящему очень мощный клубный сезон. В нынешней кампании нападающий Борусии сыграл 17 матчей, оформив 13 голов и 4 ассиста. За национальную сборную Франции у сына Лилиана Тюрама есть 4 игры и пока без результативных действий.

Напомним, команда Дешама попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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