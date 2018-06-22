Франція – Австралія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Збірна Франції у матчі 1-го туру групи C перемогла Австралію. Дивіться відео голів та огляд матчу Франція – Австралія.

Збірна Франції у матчі 1 туру чемпіонату світу-2018 здолала Австралію завдяки голам Антуана Грізманна та Поля Погба.

На 55-й хвилині матчу нападник французів Антуан Грізманн відкрив рахунок.

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Форвард Атлетіко був збитий у штрафному майданчику Австралії. Арбітр після використання системи VAR призначив пенальті, який сам Грізманн впевнено реалізував.

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Проте практично одразу австралійці відігрались. Єдінак також із пенальті переграв Льоріса та відновив рівновагу.

На 81-й хвилині Поль Погба знову вивів Францію вперед. Після невеликого рикошету м'яч від поперечки влетів у ворота.

*Відео видалене на прохання правовласника.