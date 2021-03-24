"Насколько плохо, что отборочный цикл чемпионата мира украинцам приходится начинать матчем против чемпионов мира? Этот минус, на первый взгляд, можно превратить в плюс.

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Команда знает, какому сопернику придется противостоять. Поэтому собранность будет с первого матча и имя соперника лишь добавит мотивации нашей команде. Все предпосылки для этого есть, ведь мы знаем, что наша сборная может и уже показывала смелый футбол в матчах с грандами, с той же Португалией, Испанией. Так что все зависит только от наших ребят и мальчиками для битья они точно не будут", – сказал Зубков в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, подопечные Шевченко встретятся с действующими чемпионами мира уже сегодня, 24 марта, в столице Франции. Начало встречи в 21:45.

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