"Вважаю Україну найсильнішим суперником Франції під час березневих матчів відбору. Склад українців відрізняється від того, який ми обіграли 7:1 в жовтні. Тоді вони були ослаблені COVID-ом.

Збірна України прибула в Париж на матч проти Франції

Україна грає за схемою 4-3-3 із низьким блоком, а коли втрачає м'яч – 4-5-1, творчі футболісти, як Циганков, Марлос, Ярмоленко, виконують величезну роботу. В обороні грають щільно. Українці люблять комбінувати, починати атаки з глибини, але попереду залишають Яремчука або Мораєса", – цитує Стефана Гі France Football.

До слова, Україна зіграє матч проти чинних чемпіонів світу вже 24 березня. Стартовий свисток на Стад де Франс пролунає о 21:45.

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