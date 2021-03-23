Підопічні Андрія Шевченка готові розпочати боротьбу за путівку на чемпіонат світу в Катарі.

Менше трьох годин тривав політ національної команди до столиці Франції. "Синьо-жовті" без жодних затримок пройшли на паспортний контроль, після чого майже одразу вирушили у готель, повідомляє прес-служба УАФ.

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Зазначається, що у команди не буде вечірнього тренування. Тренерський штаб вирішив дати футболістом відпочити, тому після перельоту було заплановане лише теоретичне заняття.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка розпочинає боротьбу за путівку на ЧС-2022 складним виїзним поєдинком проти чинних чемпіонів світу. Матч Франція – Україна відбудеться вже завтра, 24 березня. Стартовий свисток на легендарному Стад де Франс пролунає о 21:45.

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