"Считаю Украину сильнейшим соперником Франции во время мартовских матчей отбора. Состав украинцев отличается от того, который мы обыграли 7:1 в октябре. Тогда они были ослаблены COVID-ом.

Сборная Украины прибыла в Париж на матч против Франци

Украина играет по схеме 4-3-3 с низким блоком, а когда теряет мяч – 4-5-1, творческие футболисты, как Цыганков, Марлос, Ярмоленко, выполняют огромную работу. В обороне играют плотно. Украинцы любят комбинировать, начинать атаки из глубины, но впереди оставляют Яремчука или Мораеса", – цитирует Стефана Ги France Football.

К слову, Украина сыграет матч против действующих чемпионов мира уже 24 марта. Стартовый свисток на Стад де Франс прозвучит в 21:45.

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