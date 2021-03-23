"Думаю, усі вже в тонусі, чемпіонат розпочався, у нас – завершується.

"Ми вже програли у Лозанні швейцарцям": що казав Шевченко гравцям збірної України перед стартом підготовки до Франції

Це не та гра з Францією, коли багато хлопців випало (1:7 у спарингу восени – Футбол 24), чи коли ми після відпустки програли Іспанії 4:0. Буде зовсім інший матч, це дуже важливо", – сказав хавбек у коментарі Футбол 1.

Нагадаємо, що поєдинок Франція – Україна відбудеться у середу, 24 березня. Початок поєдинку о 21:45.

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