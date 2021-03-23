Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от старта квалификации к чемпионату мира в Катаре.

"Думаю, все уже в тонусе, чемпионат начался, у нас – заканчивается.

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Это не та игра с Францией, когда много ребят выпало (1:7 в спарринге осенью – Футбол 24), или когда мы после отпуска проиграли Испании 4:0. Будет совсем другой матч, это очень важно", – сказал хавбек в комментарии Футбол 1.

Напомним, что поединок Франция – Украина состоится в среду, 24 марта. Начало поединка в 21:45.

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