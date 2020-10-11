"Знаючи його, я посміявся. У мене немає образ на Каріма. Можливо, моя кар'єра була б кращою, якби Карім виступав у збірній, тому що ми обидва граємо попереду. Але ми ніколи цього не дізнаємося", – наводить слова Жиру видання Footmercato з посиланням на Telefoot.

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Нагадаємо, раніше Бензема порівнюючи себе з Олів'є сказав: "Давайте не плутати Формулу-1 з картингом. Знаю, що Формула-1 – це я". Щоправда, згодом він уточнив: "Ніхто не звернув увагу на мої слова щодо внеску Жиру в успіхи збірної Франції. Запам'ятали лише висловлювання про те, що я Формула-1, а він картинг. Але це правда, я так вважаю. Однак, якщо ви порівняєте мене з бразильцем Роналдо, то він Формула-1, а я картинг".

До слова, у нещодавньому товариському матчі зі збірною України Жиру провів сотий матч у футболці "трикольорових", забив два голи і піднявся на другу сходинку у списку найкращих бомбардирів збірної Франції. Бензема не викликається до лав чемпіонів світу з 2015 року через причетність до шантажу Матьє Вальбуена інтимним відео.

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