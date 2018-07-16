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Франція – Хорватія: Шмейхель розчарований суддівством фіналу ЧС-2018

08:15 715 Читать на русском
Франція – Хорватія: Шмейхель розчарований суддівством фіналу ЧС-2018
Нестор Пітана / фото: ФІФА

Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель вважає неправильним рішення арбітра Нестора Пітани, прийняте за допомогою відеоповтору, про призначення пенальті на користь збірної Франції у фінальному матчі ЧС-2018 проти національної команди Хорватії.

"Фінал чемпіонату світу – дуже важливий момент, але суддя його вкрав. Це спустило повітря з хорватів. Вся їх сміливість і додаткова енергія, які вони показували в попередніх трьох матчах, разом зникли.

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Цей фінал не заслуговував такого. Я б вручив Хорватії приз глядацьких симпатій. Вона надихала нас, показала, що важкою працею можна домагатися результатів", – цитує Шмейхеля RT.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Франція - Хорватія Хорватія Хорватія Петер Шмейхель Нестор Пітана Нестор Пітана Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018
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