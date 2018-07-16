Франція – Хорватія: Шмейхель розчарований суддівством фіналу ЧС-2018

Колишній воротар збірної Данії Петер Шмейхель вважає неправильним рішення арбітра Нестора Пітани, прийняте за допомогою відеоповтору, про призначення пенальті на користь збірної Франції у фінальному матчі ЧС-2018 проти національної команди Хорватії.

"Фінал чемпіонату світу – дуже важливий момент, але суддя його вкрав. Це спустило повітря з хорватів. Вся їх сміливість і додаткова енергія, які вони показували в попередніх трьох матчах, разом зникли.

Фінал ЧС-2018: Франція прагматично здобула титул чемпіона, а Хорватія зробила матч яскравим

Цей фінал не заслуговував такого. Я б вручив Хорватії приз глядацьких симпатій. Вона надихала нас, показала, що важкою працею можна домагатися результатів", – цитує Шмейхеля RT.

Франція стала чемпіоном світу-2018, обігравши у фіналі Хорватію. Дивіться відео голів і огляд матчу. Читайте реакцію соцмереж на фінал та насолоджуйтеся найкращими миттєвостями нагородження переможців ЧС-2018.