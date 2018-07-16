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Франция – Хорватия: Шмейхель разочарован судейством финала ЧМ-2018

08:15 93 Читати українською
Франция – Хорватия: Шмейхель разочарован судейством финала ЧМ-2018
Нестор Питана / фото: ФИФА

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель считает неправильным решение арбитра Нестора питаны, принятое с помощью видеоповтора, о назначении пенальти в пользу сборной Франции в финальном матче ЧМ-2018 против национальной команды Хорватии.

"Финал чемпионата мира – очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их смелость и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли.

Финал ЧМ-2018: Франция прагматично одержала титул чемпиона, а Хорватия сделала матч ярким

Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов", – цитирует Шмейхеля RT.

Франция стала чемпионом мира-2018, обыграв в финале Хорватию. Смотрите видео голов и обзор матча. Читайте реакцию соцсетей на финал и наслаждайтесь лучшими мгновениями награждения победителей ЧМ-2018.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Франция - Хорватия Петер Шмейхель Нестор Питана Нестор Питана Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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