Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018

Франція вдруге в своїй історії стала чемпіоном світу. "Футбол 24" пропонує вам переглянути найкращі миттєвості церемонії нагородження.

Франція у фінальному матчі ЧС-2018 здолала Хорватію – відео голів та огляд матчу. Вдруге у своїй історії французи стали найсильнішою командою планети.

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Під час церемонії нагородження пішов рясний дощ. Це дещо скоротило тривалість святкування французів безпосередньо на полі, але точно додало йому родзинки. До слова, збірна Хорватії не надто болісно сприйняла поразку, принаймні, судячи з фото.

Головним героєм церемонії нагородження був Поль Погба, який заводив партнерів та активно позував з Кубком світу. Не надто відстали Бенджамін Менді та навіть президент Франції, який не стримував радощів на трибунах.

Фото: Getty Images, Championat

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