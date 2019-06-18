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Франков розкритикував Бурбаса за інсайд про юриста Суркіса у "справі Мораєса"

20:52 992 Читать на русском
Франков розкритикував Бурбаса за інсайд про юриста Суркіса у "справі Мораєса"
Артем Франков / соцмережі

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков різко відповів на інсайд журналіста Ігоря Бурбаса про те, що юрист Григорія Суркіса вимагає зарахування двох технічних поразок збірній України у "справі Мораєса".

"Нове від Бурбаса – щодо підступів тих, хто нібито жадає технарів першій збірній України за Мораєса. Інформація, зрозуміло, зі стелі, щоправда, стеля географічно досить точно визначається, або на Лабораторному, або на Хмельницького", – написав Франков у своєму Twitter.

Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – Бурбас

Раніше журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив про те, що юрист колишнього президента ФФУ та віце-президента УЄФА Григорія Суркіса Ольга Жураковська тисне на УЄФА, щоб конфедерація зарахувала збірній Україні технічні поразки у матчах з Португалією та Люксембургом.

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Теги
Україна Україна Григорій Суркіс Артем Франков Ігор Бурбас Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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