Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – Бурбас

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив, що юрист колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса вимагає, щоб збірній Україні зарахували дві технічні поразки.

Ігор Бурбас у своєму Twitter опублікував інформацію, що Ольга Жуковська, яка є юристом колишнього президента ФФУ і віце-президента УЄФА Григорія Суркіса, тисне на УЄФА, щоб конфедерація зарахувала збірній Україні 2 технічні поразки у "справі Мораєса". Справа розглядалась сьогодні, 18 червня.

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"Футбольну Швейцарію українські міжусобиці уже не дивують. Після позову Динамо проти ФФУ вже юристка Г. Суркіса пані Жуковська тиждень опрацьовує членів Апеляційного Комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технарі у справі Мораєса. Сподіваємось, цьому не бути. Рішення завтра", – написав Бурбас.

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