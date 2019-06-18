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Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – Бурбас

17:13 1492 Читать на русском
Юрист Григорія Суркіса вимагає від УЄФА зарахувати збірній Україні дві технічні поразки у "справі Мораєса", – Бурбас
Григорій Суркіс / соцмережі

Журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас повідомив, що юрист колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса вимагає, щоб збірній Україні зарахували дві технічні поразки.

Ігор Бурбас у своєму Twitter опублікував інформацію, що Ольга Жуковська, яка є юристом колишнього президента ФФУ і віце-президента УЄФА Григорія Суркіса, тисне на УЄФА, щоб конфедерація зарахувала збірній Україні 2 технічні поразки у "справі Мораєса". Справа розглядалась сьогодні, 18 червня.

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"Футбольну Швейцарію українські міжусобиці уже не дивують. Після позову Динамо проти ФФУ вже юристка Г. Суркіса пані Жуковська тиждень опрацьовує членів Апеляційного Комітету УЄФА впаяти її ж рідній Україні 2 технарі у справі Мораєса. Сподіваємось, цьому не бути. Рішення завтра", – написав Бурбас.

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Україна Україна Збірна України Головне УЄФА Натуралізація легіонерів для збірної України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Григорій Суркіс
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