Франков раскритиковал Бурбаса за инсайд о юристе Суркиса по "делу Мораеса"

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков резко ответил на инсайд журналиста Игоря Бурбаса о том, что юрист Григория Суркиса требует засчитать два технических поражения сборной Украины по "делу Мораеса".

"Новое от Бурбаса – насчет происков тех, кто якобы жаждет технарей первой сборной Украины за Мораеса. Информация – понятно, с потолка, правда, потолок географически довольно точно определяется, либо на Лабораторном, либо на Хмельницкого", – написал Франков в своем Twitter.

Юрист Григория Суркиса требует от УЕФА засчитать сборной Украины два технических поражения по "делу Мораеса", – Бурбас

Ранее журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что юрист бывшего президента ФФУ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса Ольга Жураковская давит на УЕФА, чтобы конфедерация засчитала сборной Украины технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу