toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ ТРАНСФЕРЫ

Франков раскритиковал Бурбаса за инсайд о юристе Суркиса по "делу Мораеса"

20:52 41 Читати українською
Франков раскритиковал Бурбаса за инсайд о юристе Суркиса по "делу Мораеса"
Артем Франков / соцсети

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков резко ответил на инсайд журналиста Игоря Бурбаса о том, что юрист Григория Суркиса требует засчитать два технических поражения сборной Украины по "делу Мораеса".

"Новое от Бурбаса – насчет происков тех, кто якобы жаждет технарей первой сборной Украины за Мораеса. Информация – понятно, с потолка, правда, потолок географически довольно точно определяется, либо на Лабораторном, либо на Хмельницкого", – написал Франков в своем Twitter.

Юрист Григория Суркиса требует от УЕФА засчитать сборной Украины два технических поражения по "делу Мораеса", – Бурбас

Ранее журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что юрист бывшего президента ФФУ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса Ольга Жураковская давит на УЕФА, чтобы конфедерация засчитала сборной Украины технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу

blog_ava
"Я просто стою и выгляжу как идиот", – Дуэлунд рассказал о сложностях в работе на тренировках Динамо
12:28
802
Теги
Украина Украина Григорий Суркис Артем Франков Игорь Бурбас Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
21
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук