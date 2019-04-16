Фран Соль розповів про тренування з Роналду

Нападник Динамо Фран Соль поділився враженнями від тренувань з одним з найкращих футболістів світу – Кріштіану Роналду.

"Роналду – великий професіонал і дуже приємна людина. Він – один із найкращих футболістів усіх часів. Мені дуже подобалося тренуватись поруч із Роналду. Надзвичайно ціную той час, який я провів із ним та іншими хлопцями у першій команді Реала.

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Звичайно, спочатку, коли ти бачиш його, то сприймаєш, наче Бога. Та потім усвідомлюєш, що він – така ж людина, яка має дві ноги, дві руки, два ока. Кріштіану – абсолютна нормальна людина, з якою можна легко спілкуватись", – поділився Соль в ексклюзивному інтерв'ю.

Нагадаємо, Фран Соль взимку перейшов у київське Динамо, зіграв 4 матчі і відзначився 2 забитими голами і зазнав важкої травми, через яку іспанець пропустить залишок сезону.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Ціную час, проведений з Роналду у Реалі". Фран Соль задоволений Хацкевичем і хоче зустрітися із Шевою – велике інтерв'ю