Манчестер Сіті – Ліверпуль: анонс матчу АПЛ

Манчестер Сіті приймає Ліверпуль у поєдинку 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. Анонс матчу читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Ліверпуль

3 січня, 22:00, Манчестер, Етіхад

Головний арбітр: Ентоні Тейлор (Вітеншо)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Чемпіонські перегони Манчестер Сіті та Ліверпуля вже стали окрасою нинішнього сезону АПЛ. Звітний тур дарує можливість обом командам з'ясувати взаємини в очному протистоянні. "Містяни" та "червоні" напередодні матчу 21-го туру перебувають у доброму гуморі. Мерсисайдці перед Новим роком розтрощили Арсенал вдома (5:1), а манкуніанці на класі переграли Саутгемптон у виїзному поєдинку (3:1). Щоправда, перед тим Сіті тричі програв у чотирьох матчах. Поразка від Челсі (0:2) стала особливо дошкульною, адже підопічні Хосепа Гвардіоли відверто "возили" суперника, але ніяк не могли забити у ворота Кепи. Натомість невдачі в матчах із Крістал Пелас (2:3) і Лестером (1:2) сталися через збіг відразу кількох обставин – травму Фернандінью (провідного виконавця команди), втрату топ-форми Агуеро, а також легку недооцінку суперників.

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У грі з Ліверпулем усього цього бути не повинно. В Манчестері прекрасно усвідомлюють, що Ліверпуль – головний опонент сезону в Прем'єр-лізі, а поразка в двобої і збільшення відриву до 10 очок фактично означатиме кінець чемпіонських перегонів. Тим більше, "містяни" добре пам'ятають матч першого кола, коли лише дивом не перемогли на Енфілді. Ріяд Марез на 86-й хвилині того поєдинку зобов'язаний був принести перемогу Сіті, але примудрився з одинадцятиметрової позначки відправити м'яч на трибуни.

Однак, Манчестер Сіті доведеться переграти не просто чергового суперника в АПЛ, а команду, що досі не зазнала жодної поразки в чемпіонаті. Повторення феноменального рекорду Арсенала зразка сезону 2003/04 (жодної поразки за 38 матчів) досі виглядає фантастичним завданням для підопічних Юргена Клоппа, та цьогоріч усе можливо. Навіть перемогти Манчестер Сіті на його полі не виглядає нереальною метою. Доведено Крістал Пелас.

Цікаві факти

– Серхіо Агуеро забивав у всіх шести домашніх матчах Сіті проти Ліверпуля, в яких узяв участь. Це рекорд Прем'єр-ліги

– Манчестер Сіті виграв лише один із одинадцяти останніх матчів проти "червоних" у всіх турнірах (перемога 5:0 на Етіхаді в попередньому сезоні)

– Ліверпуль виграв лише 1 матч у свої 9 останніх візитів на стадіон "містян" (4:1 у листопаді 2015-го)

– жодна команда в історії АПЛ не втратила титул, маючи 7-очкову перевагу над суперниками на новорічні свята

Статистика протистоянь Гвардіоли та Клоппа в Англії

Юрген Клопп є одним із найнезручніших опонентів Хосепа Гвардіоли разом із Жозе Моурінью. Уперше їхні шляхи перетнулися ще в Бундеслізі, а після переїзду обох на Туманний Альбіон вони мали 7 зустрічей у рамках Прем'єр-ліги. Уже перший матч у листопаді 2015-го завершився сенсацією – Ліверпуль за місяць після призначення німця головним тренером "розібрав" Сіті на запчастини на Етіхаді (4:1). Поступився Пеп і в матчі другого кола – 0:3. А справжній реванш стався на старті минулого сезону. Тоді "містяни" розтрощили "червоних" вдома з рахунком 5:0 і розпочали свій шлях до рекордного за багатьма параметрами чемпіонства.

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Поєдинок у січні минулого року на Енфілді став видовищем для усіх фанатів – гра без воріт, три десятки моментів, 7 забитих м'ячів і перемога Ліверпуля над майбутнім чемпіоном (4:3), яка трохи підсолодила скромне 4-те місце за підсумками сезону. Зрештою, нульова нічия восени залишила відкритим запитання щодо сили обох команд, тому матч у четвер стане зайвою нагодою пошукати відповідь. Наразі ж на англійському етапі протистояння Гвардіоли та Клоппа перевагу має німець: 4 перемоги в АПЛ проти лише однієї в іспанця та 2-х нічиїх.

Кадрова ситуація

Більше головного болю із вибором основи на поєдинок матиме Гвардіола. Манчестер Сіті до лютого не може розраховувати на основного лівого оборонця Бенджаміна Менді. Фабіан Делф, який може зіграти на його позиції, дискваліфікований, а українець Олександр Зінченко, як би нам не було прикро це визнавати, занадто легка здобич для атакувального тріо Ліверпуля. Суто теоретично зліва міг би зіграти бразилець Даніло, та в матчі проти Саутгемптона навіть на своїй рідній позиції правого оборонця вихованець Атлетіко Мінейро не вразив. Можна припустити, що Пеп вдаться до експериментів і поставить на лівий фланг Ляпорта. Емерік може й трохи повільний для гри на бровці, але має вдосталь м'язів, щоб стати "стіною" перед атакою "червоних". Сумніви щодо участі Кевіна де Брюйне в поєдинку не викликають великої тривоги – Сіті в сезоні 2018/19 навчився грати без бельгійця.

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Ліверпулю точно не допоможуть Гомес і Матіп, але в обороні є кому зіграти й без них. А от сумніви щодо участі в матчі Джеймса Мілнера непокоять уболівальників мерсисайдців. Так, англійський хавбек не є еталонним гравцем середини поля. Він не "на ти" з технікою, не виконує кроси в стилі Бекхема та не є спринтером штибу Сане, але його самовідданість і жага до перемоги – ознаки того типу футболістів, без яких складно уявити будь-яку чемпіонську команду. Можна не сумніватися, що Мілнер обов'язково вийде в старті, якщо буде готовим на 100 %.

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Компані, Стоунз, Ляпорт – Фернандінью, Б. Сілва, Д. Сілва – Стерлінг, Сане, Агуеро

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Фабінью, Вейналдум, Хендерсон – Салах, Мане, Фірміно

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Манчестер Сіті нікуди відступати, тому в матчі з Ліверпулем "містян" влаштує лише перемога. Такий результат буде прийнятним і для нейтральних уболівальників, які прагнуть максимально закрученої чемпіонської інтриги аж до травня. Серія без поразок Ліверпуля вже складає 20 матчів. Можна лише уявити, який це чинить тиск на хлопців Клоппа. Поразка в такий момент може мати навіть позитивні наслідки для "червоних". Увага преси до них зменшиться як мінімум в плані постійних порівнянь із легендарними непереможними командами минулого. Для Гвардіоли ж і Ко перемога над прямим конкурентом у боротьбі за титул буде хорошою психологічною підмогою перед матчами в Кубку Англії та Кубку ліги, а також гарним стартом другої половини сезону.

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