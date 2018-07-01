Фото дня на ЧМ-2018: Роналду помог травмированному Кавани выйти за пределы поля

Достойный поступок совершил форвард португальской сборной. Криштиану Роналду помог Кавани, который получил травму, уйти за пределы поля.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Португалии. На 71-й минуте уругваец начал хромать и не смог продолжить игру. Вместо Кавани на поле вышел Кристиан Стуани.

ЧМ-2018: Уругвай снова забивает Португалии – Кавани творит чудеса

Отметим, что покинуть поле Кавани помог капитан португальцев Криштиану Роналду.

В этом матче на счету уругвайского форварда два забитых мяча.