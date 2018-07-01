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Фото дня на ЧМ-2018: Роналду помог травмированному Кавани выйти за пределы поля

00:52 10 Читати українською
Фото дня на ЧМ-2018: Роналду помог травмированному Кавани выйти за пределы поля
Роналду и Кавани / фото: ФИФА

Достойный поступок совершил форвард португальской сборной. Криштиану Роналду помог Кавани, который получил травму, уйти за пределы поля.

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Португалии. На 71-й минуте уругваец начал хромать и не смог продолжить игру. Вместо Кавани на поле вышел Кристиан Стуани.

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Отметим, что покинуть поле Кавани помог капитан португальцев Криштиану Роналду.

В этом матче на счету уругвайского форварда два забитых мяча.

ЧМ 20181/8 финала

Уругвай - Португалия: Суббота 30 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
2 : 1
Португалия
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Уругвай Уругвай ЧМ 2018 Уругвай - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
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