"Я приїхала до Реймса п'ять з половиною років тому, не знаючи мови, культури та традицій Франції. Я так рада, що Реймс відчинив для мене двері до європейського футболу. Клуб, у якому я виросла не лише як гравець, а й як людина. Клуб, який був для мене сім'єю та залишиться нею до кінця.

Ми через багато пройшли разом, разом написали історію, але я залишаю вас із почуттям виконаного обов'язку. Я зробила усе, що могла, щоб Реймс знову став одним із найкращих клубів Франції, і я знаю, що рано чи пізно він ним стане. З сумом я повинна говорити про свій відхід, тому що це був один із найкращих періодів мого життя.

Я зустріла найпрекрасніших людей, які підтримували мене за цей час, я зустріла людей, які назавжди залишаться в моєму серці, я зустріла справжніх професіоналів, які навчили мене тому, що мрії збуваються. Просто бери м'яч і працюй старанно, і ти будеш на вершині. Я зустріла справжніх друзів вперше за 30 років.

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Я хотіла би подякувати всім, хто розділив зі мною дорогу: гравцям, тренерам, уболівальникам, керівництву клубу і, звичайно ж, мешканцям Реймса. Люди кажуть, що ви холодні та не схожі на інші регіони Франції. Я можу точно сказати, що це неправда, і коли я повернуся сюди, я знаю, що почуватимуся як удома. Я дякую всім вам від щирого серця за те, що ви були поруч зі мною в найважчий момент мого життя.

Я бажаю тільки перемог Реймсу, тому що вважаю, що цей великий клуб на це заслуговує. Я не прощаюся, я кажу до скорої зустрічі!" – написала Романенко в соцмережах.

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