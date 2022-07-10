"Я приехала в Реймс пять с половиной лет назад, не зная языка, культуры и традиций Франции. Я так рада, что Реймс открыл для меня дверь в европейский футбол. Клуб, в котором я выросла не только как игрок, но и как человек. Клуб, который был для меня семьей и останется ей до конца.

Мы через многое прошли вместе, вместе написали историю, но я оставляю вас с чувством выполненного долга. Я сделала все, что могла, чтобы Реймс снова стал одним из лучших клубов Франции, и я знаю, что рано или поздно он станет им. С грустью я должна говорить о своем уходе, потому что это был один из лучших периодов моей жизни.

Я встретила самых прекрасных людей, которые поддерживали меня за это время, я встретила людей, которые навсегда останутся в моем сердце, я встретила настоящих профессионалов, которые научили меня тому, что мечты сбываются. Просто бери мяч и работай усердно, и ты будешь на вершине. Я встретила настоящих друзей впервые за 30 лет.

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Я хотела бы поблагодарить всех, кто разделил со мной дорогу: игроков, тренеров, болельщиков, руководство клуба и, конечно же, жителей Реймса. Люди говорят, что вы холодны и не похожи на другие регионы Франции. Я могу точно сказать, что это неправда, и когда я вернусь сюда, я знаю, что буду чувствовать себя как дома. Я благодарю всех вас от всего сердца за то, что вы были рядом со мной в самый трудный момент моей жизни.

Я желаю только побед Реймсу, потому что считаю, что этот великий клуб этого заслуживает. Я не прощаюсь, я говорю до скорой встречи!" – написала Романенко в соцсетях.

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