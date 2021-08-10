Сарджент обійшовся Норвічу в 9,5 мільйона євро та підписав з "канарками" контракт на 4 роки, інформує офіційний сайт англійського клубу. Що цікаво, раніше цього літа Норвіч купив у Вердера іншу зірку атаки – Мілота Рашіцу.

Сарджент приїхав у Вердер два роки тому і відтоді показав непоганий прогрес, забивши 15 голів у Німеччині. Після вильоту Бремена з Бундесліги 21-річний Джош попросив про трансфер – клуб дав дозвіл.

Норвіч у цьому сезоні навпаки повернувся в англійську еліту, а після продажу лідера команди Емі Буендії закупився на 50 млн євро. Сардженту доведеться конкурувати з Теему Пуккі.

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