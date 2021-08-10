Сарджент обошелся Норвичу в 9,5 миллиона евро и подписал с "канарейками" контракт на 4 года, информирует официальный сайт английского клуба. Что интересно, раньше этим летом Норвич купил у Вердера другую звезду атаки – Милота Рашицу.

Сарджент приехал в Вердер два года назад и с тех пор показал неплохой прогресс, забив 15 голов в Германии. После вылета Бремена из Бундеслиги 21-летний Джош попросил о трансфере – клуб дал разрешение.

Норвич в этом сезоне наоборот вернулся в английскую элиту, а после продажи лидера команды Эми Буэндии закупился на 50 млн евро. Сардженту придется конкурировать с Теему Пукки.

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