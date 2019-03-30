Форвард збірної Нігерії Ігало розповів, чому взимку відмовив Барселоні

Нападник збірної Нігерії та Чанчунь Ятай Одіон Ігало зізнався, що взимку міг перейти у Барселону.

"Мій агент говорив зі мною про цей трансфер – піврічну оренду в Барселону. Клубу потрібен був нападник з досвідом і хтось, хто розуміє іспанський футбол.

Сімеоне категорично відреагував на чутки про перехід Грізманна в Барселону

Передбачалося, що це буде шестимісячна оренда і я буду суворо резервним нападником. Було приємно почути, що Барселона зацікавлена, але я тоді тільки закінчив сезон на другому місці в списку бомбардирів з 21 голом, я заслуговував кращого і не хотів бути десь гравцем на півроку", – цитує Ігало BBC Sport.

Барселона попрощається з двома гравцями цього літа

До слова, взимку цього року іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Ігало може перейти у каталонський гранд.