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Форвард збірної Нігерії Ігало розповів, чому взимку відмовив Барселоні

09:17 15 Читать на русском
Форвард збірної Нігерії Ігало розповів, чому взимку відмовив Барселоні
Одіон Ігало / Соцмережі

Нападник збірної Нігерії та Чанчунь Ятай Одіон Ігало зізнався, що взимку міг перейти у Барселону.

"Мій агент говорив зі мною про цей трансфер – піврічну оренду в Барселону. Клубу потрібен був нападник з досвідом і хтось, хто розуміє іспанський футбол.

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Передбачалося, що це буде шестимісячна оренда і я буду суворо резервним нападником. Було приємно почути, що Барселона зацікавлена, але я тоді тільки закінчив сезон на другому місці в списку бомбардирів з 21 голом, я заслуговував кращого і не хотів бути десь гравцем на півроку", – цитує Ігало BBC Sport.

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До слова, взимку цього року іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Ігало може перейти у каталонський гранд.

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