Форвард сборной Нигерии Игало рассказал, почему зимой отказал Барселоне

Нападающий сборной Нигерии и Чанчунь Ятай Одион Игало признался, что зимой мог перейти в Барселону.

"Мой агент говорил со мной об этом трансфере – полугодовой аренде в Барселону. Клубу нужен был нападающий с опытом и кто-то, кто понимает испанский футбол.

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Предполагалось, что это будет шестимесячная аренда и я буду строго резервным нападающим. Было приятно услышать, что Барселона заинтересована, но я тогда только закончил сезон на втором месте в списке бомбардиров с 21 голом, я заслуживал лучшего и не хотел быть где-то игроком на полгода", – цитирует Игало BBC Sport.

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К слову, зимой этого года испанские СМИ распространяли информацию, что Игало может перейти в каталонский гранд.