Барселона попрощається з двома гравцями цього літа

"Блаугранас" не планують продовжувати співпрацю з хавбеком Кевін-Прінсом Боатенгом та захисником Джейсоном Мурільйо.

Керівництво каталонського клубу не має наміру продовжувати орендні угоди з Джейсоном Мурільйо та Кевіном-Прінсом Боатенгом та влітку попрощається з цими виконавцями після закінчення дії оренди, повідомляє Sport.es.

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Під час зимового трансферного вікна "синьо-гранатові" взяли у оренду Мурільйо та Кевіном-Прінсом Боатенгом, однак вони, м'яко кажучи, не виправдали сподівань Ернесто Вальверде. Колумбієць не зіграв жодного матчу за Барсу у Ла Лізі, а ганець відіграв лише 60 хвилин.

Очікується, що Прінс повернеться у Сассуоло, а Джейсон знову гратиме за Валенсію.

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