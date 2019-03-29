toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Барселона попрощається з двома гравцями цього літа

15:48 646 Читать на русском
Барселона попрощається з двома гравцями цього літа
Кевін-Прінс Боатенг / ФК Барселона

"Блаугранас" не планують продовжувати співпрацю з хавбеком Кевін-Прінсом Боатенгом та захисником Джейсоном Мурільйо.

Керівництво каталонського клубу не має наміру продовжувати орендні угоди з Джейсоном Мурільйо та Кевіном-Прінсом Боатенгом та влітку попрощається з цими виконавцями після закінчення дії оренди, повідомляє Sport.es.

Коутінью хоче покинути Барселону, – Sport.es

Під час зимового трансферного вікна "синьо-гранатові" взяли у оренду Мурільйо та Кевіном-Прінсом Боатенгом, однак вони, м'яко кажучи, не виправдали сподівань Ернесто Вальверде. Колумбієць не зіграв жодного матчу за Барсу у Ла Лізі, а ганець відіграв лише 60 хвилин.

Очікується, що Прінс повернеться у Сассуоло, а Джейсон знову гратиме за Валенсію.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Іспанія Кевін-Прінс Боатенг Кевін-Прінс Боатенг Джейсон Мурільйо Джейсон Мурільйо Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
26
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук