Сімеоне категорично відреагував на чутки про перехід Грізманна в Барселону

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував інформацію про велику вірогідність переходу нападника Антуана Грізманна в Барселону.

"Я не можу уявити Атлетіко без Грізманна наступного сезону, адже у нього контракт з клубом, він один з наших капітанів і віддає все заради команди з моменту приходу. Він зіграє чудовий матч проти Алавеса. Це все, що бачу навколо нього", – цитує Сімеоне AS.

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Раніше повідомлялось, що Антуан Грізманн готовий піти на суттєве зменшення зарплати заради гри в Барселоні.