Форвард, которого хотело Динамо шокировал фолом против звезды ПСЖ – "он мог завершить его карьеру", а VAR провалился

Форвард Ренна Мбайе Ньянг возмутил всю Францию своим фолом против 22-летнего защитника сборной Германии и Пари Сен-Жермен Тильо Керера.

Черный период для Томаса Тухеля в Париже. ПСЖ теряет Неймара, которому даже чудо не позволит сыграть против Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов, травмирован Марко Верратти (итальянец хотя бы не так серьезно, но также рискует пропустить 1/8 финала). А тут еще и новый ужасный фол против важного исполнителя. Керер, который летом пришел из Шальке за 37 миллионов евро и застолбил за собой сначала место в центре, а затем на правом фланге защиты (интересный факт – немец привез аж 4 пенальти из 10-и командных у парижан за сезон 2018/19), стал жертвой брутальной выходки Ньянга, которого могло подписать Динамо Киев полгода назад.

Сенегальский форвард прямой ногой влетел в лодыжку игрока, ворвавшегося в основу национальной сборной Германии. Тильо еле вышел живым из этой истории, а судья выписал Мбайе только желтую карточку. Почему нападающий Ренна отделался так легко, не понял никто. Тем более, что во французской Лиге 1 уже ввели VAR. Видеоассистент рефери подсказал, что этот эпизод надо еще раз просмотреть с помощью повторов. И что бы вы думали? Арбитр не поменял свое решение! "Грош цена VAR, если судят такие некомпетентные судьи", – возмущаются болельщики в сети.

? Así fue la entrada de Mbaye Niang, jugador del @staderennais, a Thilo Kehrer, jugador del @PSG_inside



‍♂ A pesar de revisar la jugada en el VAR, no le expulsaron



Tanto el árbitro como el jugador se han disculpado



@PSG_espanolpic.twitter.com/JFuCWZa87S — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 28 січня 2019 р.

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Наставник ПСЖ также не сдерживал гнева. В ходе матча с Ренном он даже выругался, посоветовав арбитрам "взять их дерьмо себе домой". Затем Томас продолжил свою тираду после игры: "Если это пенальти, это не пенальти. Если это красная карточка, это не красная. Больше нет смысла смотреть на VAR, зачем он нам? Зачем? Это просто смешно".

Tuchel, Cavani et Henrique en colère contra l’arbitrage de #PSG – Rennes.

« Rentrez chez vous. Prenez leur merde (la VAR) et rendez-leur ! Ce n’est plus la peine de regarder la VAR, c’est ridicule. » #PSGSRC (@jplusun) pic.twitter.com/akIcP2HkoK — PSG Society (@PSGsociety) 27 січня 2019 р.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе шокирован тем, что рефери Карим Абед не изменил свое решение, и даже призывает наказать его: "Мы все знаем, что такой подкат мог завершить карьеру Керера. Хуже всего, что судья пересмотрел повтор и ничего не изменилось. Я пропускал 3 матча за меньшую провинность, но признал свою ошибку. Не хочу говорить ничего плохого, но думаю, что судей надо также наказывать за ошибки, как наказывают нас, футболистов".

Керера чудом сохранил свои ноги целыми и даже доиграл матч до конца. Уже после игры рефери признал свою ошибку: "Я ошибся дважды. Сначала, когда выписал только предупреждение, а потом, когда просмотрел видеоповторы. Мне не хватило четкости и хладнокровия. Я должен был удалять игрока Ренна. Хорошо, что Керер не сильно пострадал".

Извинился и Ньянг, который оправдывает свои действия тем, что просто не успел рассчитать время и сыграть более корректно: "Я не хотел нанести тебе вред. Хорошо, что с тобой ничего не случилось. Мне все еще хочется извиниться перед Керером и ПСЖ".

Tacle mal maîtrisé ! Aucune intention de te faire mal, heureux de ne pas t’avoir blessé !!! @KehrerThilo belle fin de saison et encore désolé [email protected]_inside pic.twitter.com/I3lG2g8dvT — M'Baye Niang (@MBaye9Niang) 27 січня 2019 р.

Команда Тухеля имеет колоссальный отрыв в чемпионате Франции (13 очков, плюс на 2 матча меньше сыграно), но с тревогой ожидает поединков против МЮ в ЛЧ. Позиции в центре поля и нападении требуют усиления в связи с последними событиями, а тут еще и на тех звезд, которые еще здоровы, устраивают настоящую охоту.

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"Мне нужны трансферы, у нас осталось всего несколько дней. Паредес еще не здесь, но уже должен был прибыть. Я ждал его несколько дней, ежедневно проверяя, не приехал ли он. Смотрел в душевых, раздевалке и на массажном столе – его все еще нет. Я также надеюсь на подписание еще одного полузащитника, но нам нужно начать хотя бы с одного", – не скрывал своей фирменной иронии немецкий тренер.

"Что-то похожее уже было летом. И сейчас это еще серьезнее в связи с травмами Верратти и Неймара. Нам не хватает игроков в полузащите. Я обеспокоен, мы не способны на чудо. Ситуация с Неймаром, возможно, заставляет нас даже искать атакующего игрока. Этот клуб имеет свои задачи. Чтобы их выполнить, нам нужны новички", – Тухель, очевидно, намекает и на ситуацию с Рабьо, который оказался в дубле из-за нежелания подписывать новый контракт с ПСЖ. Правда после трансфера де Йонга в Барселону маловероятно, что еще и Адриен окажется в Каталонии. А потому тренер надеется, что конфликт руководства и игрока утихнет.