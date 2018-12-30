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Форвард, від якого відмовився Хацкевич, за крок від переходу в Олімпіакос

08:00 2 Читать на русском
Форвард, від якого відмовився Хацкевич, за крок від переходу в Олімпіакос
Франко Сольдано / соцмережі

Олімпіакос, який є суперником Динамо у плей-офф Ліги Європи, найближчим часом підсилиться нападником Уніона Франко Сольдано.

За інформацією грецького порталу Sportime, Франко Сольдано, яким свого часу цікавилось Динамо, стане футболістом Олімпіакоса. Повідомляється, що форвард найближчим часом прибуде до Греції для підписання 4-річного контракту.

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Очікується, що сума трансферу складе 1,3 млн євро. До слова, влітку цього року Сольдано міг опинитися в Динамо, однак від ідеї покупки цього нападника відмовився головний тренер киян Олександр Хацкевич.

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Світ Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Трансфери Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Трансфери Динамо Київ Франко Сольдано Франко Сольдано
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