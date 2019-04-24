Форвард Уески Авіла відзначився фантастичним голом, забивши ударом з льоту в "дев'ятку"

Нападник Уески Есекієль Авіла забив гол неймовірної краси.

У 34 турі чемпіонату Іспанії Уеска приймала Ейбар. Матч закінчився перемогою господарів з рахунком 2:0. Другим голом відзначився нападник Уески Есекієль Авіла.

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Взяття воріт вийшло дійсно ефектним. Партнер Авіли подав м'яч з кутового прямо на форварда, який перебував за межами штрафного майданчика, а той в один дотик переправив круглого у "дев'ятку" воріт суперника.

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Відео феноменального гола дивіться з 0:50