Парагвайський клуб вигнав гравця за жахливе виконання панєнки – через нього команда вилетіла з Копа Судамерікана

Футболіст парагвайського Індепендьєнте сконфузився при пробитті післяматчевого пенальті.

У 1/32 Копа Судамерікана Індепендьєнте зустрічався з колумбійським Ла Екідадом. Обидва поєдинки завершились з рахунком 0:0, тому команди визначали переможця шляхом пробиття післяматчевих пенальті.

Вирішальний пенальті пішов пробивати гравець парагвайського клубу Брендікс Парра. Футболіст вирішив пробити у стилі Панєнки, але це вийшло настільки жахливо, що голкіпер спокійно відбив удар. У результаті далі пройшов Ла Екідад.

Керівництво Індепендьєнте радикально відреагувало на цей епізод, вигнавши гравця з команди. "Рада директорів вирішила звільнити його за те, як він пробив пенальті", – заявив президент клубу.

