Уеска впевнено перемогла Ейбар: 34-й тур Ла Ліги, матчі вівторка

В рамках 34-го туру іспанської Прімери Уеска завдяки голам Енріча Гальєхо та Есекієля Авіли здолала Ейбар.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 34-й тур

Уеска – Ейбар – 2:0

Голи: Енріч, 54, Авіла, 57

Вальядолід – Жирона – 0:0 (перший тайм)

Уеска приймала на своєму полі Ейбар, тримаючись за прозору надію вклинитись у боротьбу за виживання. Господарі виглядали краще протягом усього поєдинку: так, у першому таймі Ечеіта замкнув навіс ударом головою у стійку, а на старті другого Авіла пробив над поперечиною. Зрештою, тиск Уески вилився у голи – причому одразу два. На 54-й хвилині Енріч п'яткою вколотив перший м'яч у ворота суперника, а на 57-й Авіла після подачі з кутового головою влучив у дев'ятку. 2:0 – і Ейбар від цього удару так і не відійшов, програвши з цим рахунком.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ