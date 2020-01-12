Форвард Шеффілд Юнайтед похуліганив на матчі Чемпіоншипу: відома порнозірка вирішила пофліртувати з бунтівником – 18+

"Дякую за симпатичне фото, але могли б і показати мене "бруднішою", – Елла Брук / Фотоколаж The Sun

Нападник Шеффілд Юнайтед Олівер Макберні за вихідні встиг забити команді Ярмоленка, підтримати рідний клуб та позагравати з представницею дорослого кінематографу.

Олівер Макберні протягом 4-х років захищав кольори Суонсі і не гребує підтримувати колишню команду разом із ультрас "лебедів".

Ганебна помилка партнерів Ярмоленка у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Вест Хем

В рамках 27-го туру Чемпіоншипу Кардіфф приймав Суонсі (0:0). На гостьовому фан-секторі журналісти помітили і одіозного форварда Шеффілд Юнайтед. Поведінка Олівера під час матчу була типовою, як для представника ультрас. 23-річний гравець не соромився співати пісень разом з іншими фанатами та демонструвати непристойні жести гравцям суперника.

Варто відзначити, ще за два дні до цього епізоду Макберні пофеєрив в АПЛ, забивши переможний м'яч у ворота Вест Хема (1:0). Нападник відразу похизувався досягенням у twitter, побажавши усім хороших вихідних. Це повідомлення не змогла оминути знаменита порноакторка Елла Брук. Спокуслива зірка фільмів для дорослих відповіла футболісту: "Ми всі знаємо, що саме Ти будеш насолоджуватися своїм вікендом". На що Олівер відреагував скромним смайлом з поцілунком.

Еллі подобається спостерігати за чоловіками, не лише через особливість своєї професії, а і через свою пристрасть до футболу. На сторінках красуні у соціальних мережах можна знайти поміж дуже відвертого контенту фотографії у футбольних формах різних команд. Серед яких фігурують улюблений клуб Макберні – Суонсі, Манчестер Сіті і навіть збірна Англії.

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